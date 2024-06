Koei Tecmo annuncia Fairy Tail 2 per PC e console

Koei Tecmo ha presentato Fairy Tail 2, il nuovo action RPG sviluppato da Gust e ispirato al popolare franchise amato dagli appassionati di manga e anime.

Fairy Tail 2 permetterà ai fan di vivere la Saga dell’Impero di Alvarez. I giocatori potranno controllare Natsu e Lucy come personaggi principali, ma anche avvalersi dell’aiuto degli altri membri della girlda per sconfiggere Zeref, l’Imperatore Spriggan dell’Impero Alvarez, protetto dagli Spriggan 12 e dal Drago Nero, Acnologia.

Stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, Fairy Tail 2 offrirà un gameplay migliorato con battaglie più intense e spettacolari, in cui i giocatori utilizzeranno magie più potenti e una serie di altri elementi strategici per abbattere i nemici in scontri in tempo reale. I giocatori potranno esplorare la vasta mappa senza soluzione di continuità. Infine, il gioco includerà anche le “Character Stories” per scoprire nuovi dettagli dei personaggi. Sarà poi presente una storia originale creata appositamente per il gioco per vivere gli eventi che si svolgono dopo la battaglia finale dell’opera originale.

Fairy Tail 2 verrà pubblicato il prossimo inverno su PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch.