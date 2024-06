Nintendo Direct: ecco il recap completo

Il Nintendo Direct, da poco concluso, ha mostrato nuove opere in arrivo nel 2024 e altrettante nel 2025, inclusi Metroid Prime 4: Beyond e The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, mostrati per la prima volta, nonché na nutrita selezione di titoli di terze parti.

Il trailer di Metroid Prime 4: Beyond ha mostrato un’anteprima del gameplay di questa nuova avventura di Samus Aran, che atterrerà su Nintendo Switch nel 2025. The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, in cui i giocatori vestono i panni della nobile principessa di Hyrule, Zelda, sarà invece disponibile dal 26 settembre 2024. Al lancio del gioco sarà disponibile anche una console Nintendo Switch Lite ispirata alle serie The Legend of Zelda. Nintendo ha presentato anche Mario Luigi: Fraternauti alla carica, un nuovissimo capitolo a tema marinaresco della serie di RPG dei Mario Bros., in arrivo il 7 novembre; Super Mario Party Jamboree, il titolo della serie Mario Party più grande di sempre, ambientato in un arcipelago paradisiaco, che sarà disponibile dal 17 ottobre 2024.

C’è poi il ritorno di Donkey Kong con Donkey Kong Country Returns HD, che oltre a una grafica in HD include i livelli aggiuntivi della versione per Nintendo 3DS, in arrivo il 16 gennaio 2025. La presentazione ha dato spazio anche a tanto altro, come DRAGON QUEST III HD-2D Remake, un’epica avventura fantasy che espande e migliora il gioco originale, in arrivo il 14 novembre 2024. Non manca LEGO HORIZON ADVENTURES, un’avventura tutta all’insegna dell’azione che vede Aloy e i suoi amici attraversare il mondo di Horizon ricreato fedelmente con mattoncini LEGO, in arrivo nell’inverno 2024; e MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics, una collezione di sette classici giochi arcade che verrà pubblicata quest’anno.