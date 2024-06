Flint: Treasure of Oblivion torna a mostrare il suo gameplay

Il publisher francese Microids è tornato a mostrare il gameplay di Flint: Treasure of Oblivion, il nuovo videogioco di ruolo tattico in lavorazione presso Savage Level che ci riporta all’età dell’oro della pirateria.

Nel gioco seguiremo le vicende del Capitano Flint mentre con la sua ciurma parte alla ricerca di un tesoro misterioso, con la promessa di fama, richcezza e fortuna. Il fulcro diìel gameplay di Flint: Treasure of Oblivion risiede nel suo combattimento a turni: qui i giocatori devono assemblare la propria ciurma dal momento che ogni membro è dotato di abilità uniche. Durante le fasi tattiche, i giocatori possono usare carte abilità e oggetti per potenziare il proprio equipaggio e migliorare i dadi, i cui tiri determinano l’esito delle azioni, per influenzare l’imprevedibilità del combattimento.

Flint: Treasure of Oblivion verrà pubblicato nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Per il momento non è stata ancora fissata la data di uscita definitiva.