AsHes è in arrivo a breve

AsHes è un gioco d’azione e avventura di sopravvivenza openworld con co-op online e LAN e un tema horror ispirato al folklore cinese. Il giocatore intraprenderà un avvincente viaggio attraverso le profondità degli Inferi, svelando segreti nascosti velati nell’oscurità mentre approfondirà i misteri di questo universo infestato. AsHes è sviluppato da Live Studio e sarà pubblicato da Yanmo Games su Steam Early Access il 24 giugno.

“Ora sei l’unico che può spezzare la maledizione della tua famiglia. Potresti, ovviamente, lasciare tutto stare, ma invece decidi di metterti in viaggio, seguendo gli indizi lasciati dalla tua defunta nonna, per trovare YaoShan. E naturalmente, come ogni ragazzo giovane, ambizioso e ingenuo, sei completamente impreparato agli orrori che si nascondono sotto la storia millenaria”, ha specificato il team di sviluppo.