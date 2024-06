Sviluppato da Exit 73 Studios e pubblicato da Humble Games, #BLUD è ora disponibile su PC (Steam). Al suo interno, il giocatore dovrà salvare i suoi amici, scongiurando l’apocalisse dei vampiri e sopravvivendo ai suoi orrori, in un un bizzarro dungeon crawler animato che assottiglia la linea di confine tra i giochi di ruolo d’azione e i cartoni ipercinetici degli anni ’90 à la Dexter.

Uccidere i non morti è una normale attività di un giorno come un altro al liceo per Becky Brewster, arrivata da poco in città e ultima discendente di un’antica stirpe di maghi cacciatori di vampiri.