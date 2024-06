First Playable: la Francia è il primo country partner dell'evento

IIDEA, l’associazione dell’industria dei videogiochi in Italia, annuncia la prima country partnership con la Francia per First Playable, l’evento business di riferimento per l’industria dei videogiochi che si terrà a Firenze da mercoledì 3 a venerdì 5 luglio 2024.

Il sodalizio, il primo nella storia dell’evento, è stato reso possibile grazie alla partnership istituzionale con l’Institut Français Italia, rete diplomatica culturale per la promozione della cultura francese all’estero, e alla collaborazione con SNJV (Syndicat National du Jeu Vidéo), l’associazione che rappresenta i professionisti e le imprese di produzione di videogiochi in Francia.

Grazie alla country partnership, First Playable ospiterà anche il CNC – Centre National du Cinéma et de l’Image Animée, ente pubblico sotto l’autorità del Ministero della Cultura responsabile dell’attuazione di politiche multilaterali nel cinema, audiovisivo e videogiochi, e tre studi di sviluppo francesi: Digixart, Spiders e Umanimation. La compagine francese prenderà parte alla conferenza di apertura in programma il 3 luglio, dalle ore 14.00 presso il Cinema La Compagnia di Firenze.