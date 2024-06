Luigi's Mansion 2 HD si mostra con un nuovo video gameplay

Sviluppato e pubblicato da Nintendo, l’atteso Luigi’s Mansion 2 HD, in arrivo questo mese sulla console della grande N, si mostra in spolvero con un nuovo video gameplay. Ricordiamo, infatti, che il titolo arriverà il prossimo 27 luglio 2024.

Come raccontato dal nostro Alessandro Alosi, Luigi si ritroverà ad affrontare dei fantasmi in un’antica magione uscita direttamente fuori dai racconti orrorifici tipici del genere cui appartiene, ormai il preferito di tanti in redazione, specie dal nostro Kommissario. La misteriosa Luna scura, che una volta si stagliava nel cielo ammansendo i fantasmi, si è infranta. Dopo aver assistito a questo strano fenomeno, il professor Strambic chiama Luigi affinché impedisca ai fantasmi di seminare il caos nella valle.