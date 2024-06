Palworld potrebbe arrivare presto su PS5

Disponibile da tempo su PC e Xbox, Palworld potrebbe essere in arrivo anche su PS5. Lo ha suggerito il community manager di PocketPair, che tramite i social ha voluto stuzzicare i possessori della console prodotta da Sony.

Si tratta di un messaggio sibillino che lascia presagire la pubblicazione di Palworld su un’altra piattaforma. Naturalmente non si tratta di una conferma, tuttavia l’eventuale annuncio ufficiale non dovrebbe tardare ad arrivare: il gioco riceverà infatti un corposo aggiornamento questo giovedì 27 giugno. È molto probabile che PocketPair presenti i piani futuri per Palworld in questa data.

Staremo a vedere. Noi, come sempre, vi terremo informati su tutti gli eventuali sviluppi.