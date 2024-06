Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate in arrivo su Nintendo Switch

Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate di Super Evil Megacorp farà il suo debutto su console il 17 luglio sbarcando su Nintendo Switch. Le celebri tartarughe, grandi amanti della lotta al crimine e della pizza, sono tornate più forti che mai in questo gioco d’azione roguelike che farà viaggiare i giocatori attraverso portali in grado di distruggere la realtà per salvare il maestro Splinter che è stato rapito.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate fa calare i giocatori nei panni di Leonardo, Raffaello, Donatello e Michelangelo in una storia tutta nuova scritta dai leggendari autori di fumetti Tom Waltz e Kevin Michael Johnson. Caratterizzato dallo speciale stile di combattimento fluido di Super Evil combinato con un gameplay roguelike strategico e sorprendente, il risultato è un’esperienza tubolare rigiocabile delle Tartarughe ninja.