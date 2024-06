Su Steam, la nota piattaforma di Valve, sono ora disponibili le offerte dedicate all’intero catalogo di Bandai Namco Entertainment, il publisher che si è occupato del lancio di Shadow of the Erdtree, il nuovo DLC di Elden Ring, recensito dal nostro Marco Brom. Tra i vari nomi noti, inoltre, ci sono le recenti produzioni del team nipponico, come Sand Land e Tales of Arise, nonché l’intero franchise della serie Tales of, a un prezzo vantaggioso.

Ecco altre opere da non farsi scappare:

Ni No Kuni 2 a 11,99 euro

Digimon Survive a 12,49 euro

Scarlet Nexus a 7,99 euro