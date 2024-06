Fortnite: confermato il crossover con Pirati dei Caraibi

Epic Games, l’editore del free-to-play Fortnite, ha confermato il crossover con Pirati dei Carabi, la celeberrima serie Disney dedicata a Jack Sparrow, interpretato da Johnny Depp, in arrivo il prossimo 19 luglio 2024. La conferma, arrivata a seguito di alcuni leak, ha mostrato inoltre alcune immagini e dei dettagli relativi alle aggiunte principali. Ricordiamo, inoltre, che Fortnite è disponibile su PC e console.

Esattamente com’è accaduto con Sea of Thieves, il videogioco multigiocatore di Rare, Pirati dei Caraibi verrà usato anche per il titolo di Epic Games. Le immagini trapelate sul web, in tal senso, mostrano i personaggi principali della serie, incluso il temuto Davy Jones.