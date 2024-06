Level Zero: Extraction annuncia la data di uscita dell'Accesso Anticipato

Il publisher tinyBuild e lo sviluppatore Doghowl Games annunciato che il loro prossimo gioco horror multigiocatore Level Zero: Extraction sarà lanciato in Accesso Anticipato su Steam il 6 agosto 2024. L’open beta di Level Zero: Extraction ha introdotto una serie di nuove funzionalità e aggiornamenti basati sul feedback dei giocatori, tra cui nuove ambientazioni, armi militari realistiche e nemici IA per il gioco PvE.

Il lancio dell’accesso anticipato si baserà su questi miglioramenti, dato che gli sviluppatori hanno ricevuto migliaia di riscontri da parte dei giocatori nel corso dell’ultima settimana. Il titolo è una nuova e originale interpretazione del survival horror multiplayer. I giocatori si imbarcheranno in pericolose incursioni alla ricerca di cibo in cui diverse squadre di mercenari si contenderanno il prezioso bottino