Logitech G presenta la tastiera wireless G515 LIGHTSPEED TKL

Logitech G ha presentato la nuova tastiera wireless G515 LIGHTSPEED TKL che offre tecnologie all’avanguardia e performace di livello top racchiuse in un design moderno e low-profile.

“Con l’iconica G915, Logitech G ha realizzato una tastiera low-profile unica nel suo genere, rinomata per l’eccezionale qualità, le prestazioni di alto livello e design di qualità superiore. Con la G515 abbiamo spinto i confini ancora più in là“, ha dichiarato Arnaud Perret-Gentil, Head of PC Gaming, Logitech G. “Con la G515 abbiamo mantenuto il design elegante che contraddistingue la serie includendo anche le nostre più recenti innovazioni tecnologiche, come LIGHTSPEED, LIGHTSYNC e KEYCONTROL, per offrire agli utenti un’esperienza di gioco avanzata e ad alte prestazioni“.

Con un’altezza di soli 22 mm, il profilo della G515 elimina la necessità di un poggiapolsi e permettere di godersi al meglio anche lunghe sessioni di gioco. La G515 è dotata di switch low-profile con un punto di attivazione di 1,3 mm e con una corsa totale di 3,2 mm, ridotta rispetto agli switch tradizionali. Ciò consente ai giocatori una maggiore velocità di azione e reazione. Inoltre, la G515 integra uno strato di foam fonoassorbente, switch pre-lubrificati, stabilizzatori integrati e keycaps in PBT premium per garantire un comfort ottimale; i giocatori avranno una sensazione molto più fluida durante la digitazione, con un suono meno acuto e più raffinato.

La tastiera G515 è inoltre dotata della tecnologia KEYCONTROL di Logitech G, annunciata di recente, che offre ai giocatori capacità di personalizzazione ben superiori a quelle di una tastiera standard. Ogni tasto può eseguire fino a 15 azioni diverse, consentendo ai giocatori di personalizzare la propria tastiera tramite macro, indicazioni audio, effetti di luce e altro ancora. KEYCONTROL include livelli e modificatori come G SHIFT, che aumentano le possibilità di personalizzazione, con interi layout di tasti commutabili con la semplice pressione di un tasto.

Di seguito le altre caratteristiche: i giocatori possono collegare il loro mouse da gaming, come il G502 X PLUS, tramite il dongle G515 LIGHTSPEED, liberando una porta USB. Gli utenti possono accedere a circa 16,8 milioni di colori per personalizzare la loro esperienza e collegare tutti i dispositivi Logitech G con G HUB. Connettività tri-modale che consente ai giocatori di scegliere tra wireless LIGHTSPEED, Bluetooth e USB-C. Oltre 36 ore di gioco ininterrotto con una sola carica.

La tastiera wireless Logitech G G515 LIGHTSPEED TKL sarà disponibile dal 9 luglio nelle colorazioni bianca e nera, al prezzo consigliato di € 149,99 per la versione wireless, e € 109,99 per la versione cablata, in arrivo nel corso dell’anno. Maggiori informazioni sul sito ufficiale.