Microids annuncia Little Big Adventure – Twinsen's Quest

Microids ha annunciato Little Big Adventure – Twinsen’s Quest, il remake del videogioco originale pubblicato esattamente trent’anni fa, nel 1994.

Con una nuova direzione artistica, un gameplay modernizzato e musiche completamente nuove composte da Philippe Vachey, questo remake punta a recuperare la magia del gioco originale aggiungendo novità contemporanee. I giocatori potranno riscoprire l’incantevole mondo del planetoide Twinsun, padroneggiare la Magic Ball e immergersi in una narrazione profonda, esplorando livelli riprogettati per avere una maggiore fluidità. Little Big Adventure – Twinsen’s Quest si rivolge sia ai fan nostalgici che ai nuovi giocatori.

La storia si svolge su un planetoide con due soli, dove quattro specie vivevano in perfetta armonia fino al giorno in cui il Dr. Funfrock, un brillante scienziato, inventò la clonazione e il teletrasporto, portando gradualmente gli abitanti sotto il suo totale controllo. Nei panni di Twinsen, i giocatori interpreteranno un cittadino modello che da un giorno all’altro diventa un fuggitivo inseguito dagli scagnozzi del dottor Funfrock. Durante il viaggio da un’isola all’altra, dovranno cercare gli altri ribelli e formare una rete sotterranea per porre fine all’occupazione dei cloni. Armato della misteriosa Magic Ball, che diventerà sempre più potente con il progredire dell’avventura, solo Twinsen sarà in grado di rovesciare il potere.

Little Big Adventure – Twinsen’s Quest verrà pubblicato nel corso del prossimo autunno su PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch.