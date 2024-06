Disney Epic Mickey: Rebrushed è in uscita a settembre

THQ Nordic ha annunciato la data di uscita di Disney Epic Mickey: Rebrushed, il rifacimento dell’action platform pubblicato originariamente nel 2010 su Wii.

Il gioco vede Topolino affrontare un viaggio attraverso Rifiutolandia, una terra popolata da personaggi Disney ormai dimenticati. Nel gioco dovremo usare la pittura per ripristinare la bellezza e l’armonia dello scenario, oppure il solvente per alterare i livelli e scoprire segreti nascosti. Questa nuova versione presenta un comparto grafico rimesso a nuovo e controlli ottimizzati, mentre Topolino potrà contare su abilità inedite, come lo scatto, lo schianto e la corsa.

Disney Epic Mickey: Rebrushed sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch dal 24 settembre 2024.