Annunciato Alkahest, un action RPG che si ispira a Dark Messiah

Lo studio di sviluppo Push On ha presentato Alkahest, un nuovo action RPG con elementi tipici degli immersive sim in arrivo prossimamente su PC e console.

Alkahest porterà i giocatori in quel di Kadanor, un regno impantanato nelle turbolenze feudali dove l’equilibrio di potere tra le tre case principali è appeso a un filo. Impersonando il figlio minore di un umile signore, dovremo dimostrare il nostro valore con il sudore e il sangue. Per questo, quando una banda di goblin decide di saccheggiare le terre di confine, il protagonista decide di sfruttare l’occasione per farsi un nome. Dovremo esplorare castelli, foreste, villaggi e altre ambientazioni realistiche, incontrando gli abitanti e prendendo decisioni importanti durante l’avventura.

Ispirato a giochi come Dark Messiah of Might and Magic, Dishonored e Kingdom Come: Deliverance, Alkahest permetterà ai giocatori di scegliere quale approccio utilizzare in ogni situazione. Gli sviluppatori assicurano che non ci sarà un modo “giusto” di giocare, invece saremo incoraggiati a sperimentare le diverse soluzioni offerte dagli elementi dello scenario e dalle abilità del protagonista. Potremo affrontare i nemici a viso aperto in scontri all’arma bianca, oppure approcciarli in maniera furtiva, o ancora sorprenderli con intrugli alchemici altamente esplosivi. A tal proposito, il gioco proporrà l’alchimia al posto della più classica magia, tramite un sistema di gioco articolato che prevede la raccolta di ingredienti per la creazione di sostanze di varia natura. Queste potranno poi essere usate come oggetti da lancio, olio per le armi, o elisir per il protagonista.

Nessun dettaglio, per ora, circa data di uscita e piattaforme di riferimento. Alkahest uscirà prossimamente su PC (Steam) e console, ma non si sa quali di preciso.

Alcune informazioni a margine sullo studio di sviluppo. Il team fa sapere che Push On ha sede legale a Cipro: “Nel 2023 abbiamo ricevuto un finanziamento per Alkahest e abbiamo fondato la nostra società, Push On. Attualmente abbiamo sede a Cipro e un team di 42 persone, tra cui sviluppatori, game designer, un importante reparto artistico e altri specialisti. Condividiamo tutti la stessa passione: abbiamo sempre voluto creare un gioco del genere Adventure RPG. Il nostro team è composto da fan di The Witcher, Dishonored, The Dark Messiah of Might and Magic [sic] e altri grandi titoli,” si legge nel comunicato stampa. Tuttavia il comunicato non è firmato e non si conosce né a chi appartenga la società né chi faccia effettivamente parte del team di sviluppo.

Dopo una rapida ricerca sul dominio del sito ufficiale, abbiamo scoperto che quest’ultimo è stato registrato da una società russa, ma le informazioni su chi vi sia effettivamente dietro sono riservate. Non sarebbe certo la prima volta che uno studio di sviluppo russo utilizzi Cipro come sede legale mantenendo le operazioni in patria, soprattutto nella situazione geopolitica attuale, basti pensare a Mundfish (Atomic Heart) oppure a Owlcat Games (Pathfinder: Kingmaker e Warhammer 40,000: Rogue Trader). Tuttavia sarebbe importante sapere chi si celi dietro Push On, anche solo per dare il giusto riconoscimento agli sviluppatori.