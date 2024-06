Frostpunk 2: uscita rinviata a settembre

11 bit studios ha annunciato il rinvio della data di uscita di Frostpunk 2, che dunque non vedrà più la luce a luglio come inizialmente previsto.

Tramite un post pubblicato su Steam, il team di sviluppo ha fatto sapere che la nuova data di uscita è stata fissata al 20 settembre 2024. Ciò è dovuto al feedback ricevuto durante la beta che si è tenuta ad aprile: “Mentre analizzavamo i vostri commenti e davamo la priorità alle cose che vogliamo aggiungere al gioco, ci siamo resi conto che per rendere loro giustizia – e per garantire la migliore esperienza possibile al momento del lancio – abbiamo bisogno di più tempo per completare lo sviluppo di Frostpunk 2. Per questo motivo abbiamo preso la difficile decisione di posticiparne l’uscita.”

Il tempo di sviluppo addizionale permetterà al team di rendere più fluide le meccaniche di gameplay, modificare l’interfaccia affinché sia più chiara e intuitiva, e aggiungere una funzione di zoom per tenere sempre sotto controllo i cittadini. Maggiori dettagli sono disponibili su Steam.