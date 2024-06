Tchia è disponibile su Nintendo Switch

Oggi lo sviluppatore Awaceb e il publisher Kepler Interactive hanno annunciato l’uscita di Tchia su Nintendo Switch, dopo essere approdato su PlayStation e PC. Vincitore della categoria “Games for Impact” ai The Game Awards 2023, del premio “Game Beyond Entertainment” ai 20° BAFTA Games Awards, del premio “Best Audio for an Indie Game” ai 22° Game Audio Network Guild (G.A.N.G.) Awards e di altre decine di riconoscimenti da parte di prestigiose organizzazioni internazionali, Tchia ha conquistato i cuori dei fan di tutto il mondo sin dalla sua prima uscita su PlayStation e PC nel febbraio 2023.

In Tchia, grazie ai poteri di salto dell’anima del personaggio principale, i giocatori possono prendere il controllo di quasi tutti gli oggetti e gli animali che trovano per avere un vantaggio in combattimento e negli spostamenti. Qua la nostra recensione.