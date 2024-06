F1 Manager 2024 è stato annunciato anche per Nintendo Switch

F1 Manager 2024, sviluppato e pubblicato da Frontier Developments, arriverà su Nintendo Switch il prossimo 23 luglio 2024. La data è anche analoga alle altre versioni console e, soprattutto, su PC. La nuova stagione di Formula 1 è iniziata, portando con sé l’esperienza manageriale della disciplina più completa di sempre.

Per la prima volta nella serie, il giocatore potrà creare la sua squadra per dominare la griglia e scrivere la sua storia. Personalizzerà ogni singolo elemento, dalle origini alla livrea dell’auto, dal logo alle tute da gara, ingaggiando il personale e i piloti più talentuosi e trattando con gli sponsor per garantirsi ricchi introiti pubblicitari.