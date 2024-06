Hades 2: Supergiant Games ha rilasciato la patch 3

Supergiant Games, il celeberrimo studio di sviluppo dietro a Bastion e Hades 2, ha rilasciato la terza patch della seconda iterazione con protagonista Melinoe, la sorellina di Zagreus, il protagonista del primo titolo. Questa patch migliora numerosi doni dell’Olimpo per migliorare ulteriormente il combattimento di base e le relative scelte. Aggiunge anche nuove icone dell’interfaccia utente, incantesimi del calderone e altro ancora. “Anche se continueremo a monitorare il vostro feedback, ora ci stiamo concentrando sul nostro primo aggiornamento principale previsto per la fine dell’anno”, ha dichiarato il team. Ecco la nostra anteprima hands on.

Nei panni dell’immortale Principessa dell’Oltretomba, il giocatore esplorerà un mondo mitologico più ricco e articolato, sgominando le armate del Titano del Tempo con l’appoggio della piena potenza dell’Olimpo, in una vasta trama che si dipana senza sosta a ogni successo e fallimento.