Star Wars: Bounty Hunter torna su PC e console ad agosto

Pubblicato originariamente su PlayStation 2 e GameCube nel 2002, Star Wars: Bounty Hunter sta per tornare su PC e sulle console moderne grazie ad Aspyr.

Vestendo i panni del celebre cacciatore di taglia Jango Fett, i giocatori dovranno affrontare diverse missioni per cercare di catturare uno Jedi Oscuro. Ambientata prima degli eventi di Episodio II – L’Attacco dei Cloni, in Bounty Hunter sarà necessario affrontare a viso aperto gli avversari e destreggiarsi in battaglie acrobatiche.

Questa nuova versione potrà contare su alcune migliorie grafiche, il supporto nativo a Steam Deck e diverse feature che sfruttano le caratteristiche del controller DualSense per PS5. Star Wars: Bounty Hunter uscirà il 1° agosto su PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch.