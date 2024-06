Ubisoft lavora a vari remake dei vecchi Assassin's Creed

Nel corso di un’intervista pubblicata sul sito ufficiale di Ubisoft, il CEO Yves Guillemot ha confermato che diversi remake dei vecchi Assassin’s Creed sono in lavorazione.

“I giocatori possono attendere con entusiasmo alcuni remake, i quali ci permetteranno di rivisitare alcuni dei videogiochi che abbiamo creato in passato e modernizzarli,” ha dichiarato Guillemot. “Ci sono mondi in alcuni dei nostri vecchi Assassin’s Creed che sono ancora estremamente profondi.”

Va detto che non è la prima volta che si parla di remake di alcuni titoli della serie: già l’anno scorso spuntarono delle indiscrezioni circa un possibile rifacimento di Assassin’s Creed IV: Black Flag a opera di Ubisoft Singapore, lo stesso studio autore di Skull & Bones.

Guillemot ha poi continuato affermando che i fan potranno aspettarsi nuovi videogiochi più piccoli e vari, come il recente Assassin’s Creed Mirage, che verranno affiancati a esperienze più tradizionali. “L’obiettivo è far uscire i videogiochi di Assassin’s Creed con maggiore regolarità, ma che non siano la stessa esperienza ogni anno,” sha spiegato il CEO di Ubisoft. “Ci sono molte cose belle in arrivo, tra cui Assassin’s Creed Hexe, che abbiamo annunciato e che sarà un gioco molto diverso da Assassin’s Creed Shadows. Credo che riusciremo a sorprendere le persone.”

Ricordiamo che Assassin’s Creed Shadows verrà pubblicato il 15 novembre su PC, PS5, Xbox Series X|S e Amazon Luna.