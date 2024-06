Lost Records: Bloom & Rage rinviato a causa di Life is Strange

Inizialmente previsto entro fine anno, il lancio di Lost Records: Bloom & Rage è stato rinviato all’inizio del 2025 a causa dell’uscita di Life is Strange: Double Exposure, la cui finestra di pubblicazione si sarebbe sovrapposta proprio a quella dell’opera di Don’t Nod.

“Sappiamo che molti dei nostri fan attendono con ansia questo gioco, così come attendono il prossimo capitolo di Life is Strange, annunciato di recente,” ha dichiarato Oskar Guilbert, CEO di Don’t Nod, in una press release diffusa proprio in queste ore. “Diamo a entrambi i videogiochi lo spazio di cui hanno bisogno per brillare. L’attesa ne varrà la pena. Siamo entusiasti di condividere questa nuova avventura con voi e siamo certi che diventerà un nuovo memorabile capitolo dell’universo di Don’t Nod.”

Ricordiamo che Lost Records: Bloom & Rage verrà pubblicato su PC, PS5 e Xbox Series X|S; mentre Life is Strange: Double Exposure arriverà sulle medesime piattaforme il 29 ottobre.