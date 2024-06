PAYDAY 3: Chapter 2 – Boys in Blue è ora disponibile

PAYDAY 3: Chapter 2 – Boys in Blue, il secondo DLC di espansione dell’heist shooter definitivo, è ora disponibile su tutte le piattaforme. Riprendendo la storia da Chapter 1: Syntax Error, è il momento per la gang di recuperare l’oro da un capitano di polizia corrotto. I ragazzi, stando alle parole del team, sono tornati in città e anche Clover.

Con il lancio di Operation Medic Bag, PAYDAY 3 è stato rivisto in maniera significativa. Dall’inizio dell’anno, il gioco ha ricevuto diversi aggiornamenti, tra cui un nuovissimo sistema di progressione, il tanto richiesto Quickplay, due nuove linee di abilità e altro ancora.