SPYxANYA: OPERATION MEMORIES è ora disponibile

Bandai Namco Europe annuncia il lancio di SPYxANYA: OPERATION MEMORIES, il primo videogioco dedicato alla popolare serie anime e manga Spy x Family, ora disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC (Steam). In SPYxANYA: OPERATION MEMORIES, i giocatori potranno creare e custodire alcuni momenti gioiosi con Anya Forger, un’orfana con capacità telepatiche adottata da Loid Forger.

Con il compito di creare e completare un diario fotografico per l’Eden College, i giocatori dovranno scattare delle fotografie memorabili di Anya durante alcune divertenti gite di famiglia in varie ambientazioni, tra cui il parco, la spiaggia, l’area cani, l’acquario e il museo. Il titolo include oltre 15 minigiochi basati su alcune scene popolari dell’anime, che spaziano da una partita a bowling a una sessione di allenamento con Yor. Con i minigiochi, i giocatori potranno guadagnare punti che useranno per sbloccare oltre 80 costumi unici e oggetti per le gite, tra cui abiti, accessori e pettinature per Anya, Loid, Yor e Bond.