Arc System Works apre una nuova sussidiaria in Europa

Arc System Works ha annunciato l’apertura di una nuova sussidiaria in Europa con sede a Parigi, in Francia. La società giapponese nota principalmente per la serie di picchiaduro Guilty Gear ha dunque deciso di estendere la sua area di influenza ai territori europei.

“Dopo aver festeggiato il suo 36° anniversario, Arc System Works cerca di crescere ulteriormente in Europa come rinomato sviluppatore e publisher,” si legge nel breve comunicato stampa inviato in redazione. “D’ora in poi, Arc System Works Europe offrirà ulteriori opportunità di creare momenti indimenticabili.”

Arc System Works Europe è diretto da Minoru Kidooka e si occuperà non solo di commercializzare i prodotti realizzati dai team giapponesi, ma anche di offrire supporto ai consumatori, promuovere operazioni di licenza, traduzione e localizzazione, e infine sviluppo di nuove IP e opportunità di business.