Ubisoft Toronto: licenziamenti per "rispettare la tabella di marcia"

Oggi riportiamo la notizia di altri licenziamenti all’interno del settore dei videogiochi: questa volta i tagli al personale coinvolgono Ubisoft Toronto. Lo studio canadese che sta partecipando ai lavori del remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo e portando avanti il rifacimento di Splinter Cell ha mandato a casa 33 dipendenti.

“Ubisoft Toronto ha deciso di effettuare un riallineamento mirato per assicurarsi di poter rispettare la sua ambiziosa tabella di marcia“, ha fatto sapere un portavoce della società in una nota stampa diffusa da PC Gamer. “Purtroppo questo coinvolgerà 33 membri del team che lasceranno Ubisoft. Ci impegniamo a fornire loro un supporto completo, comprese le indennità di licenziamento e l’assistenza alla carriera, per aiutarli a superare questa transizione“.

Viene da chiedersi in che modo il licenziamento del personale possa assicurare il rispetto di una tabella di marcia ambiziosa, ma la realtà dei fatti è che 33 persone sono ora senza lavoro. Anche perché Ubisoft ha precisato che “i nostri piani rimangono invariati, e i nostri team stanno lavorando al remake di Splinter Cell e agli altri progetti dello studio.”