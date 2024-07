Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, disponibile la demo

Capcom ha pubblicato la demo di Kunitsu-Gami: Path of the Goddess su tutte le piattaforme, dunque PC e console, in vista dell’imminente lancio del gioco completo.

La versione dimostrativa permette di provare la sezione iniziale di questo videogioco che fonde meccaniche tipiche degli strategici, in particolare dei tower defense, con quelle degli action game. In Kunitsu-Gami: Path of the Goddess vestiamo i panni del guerriero Soh, incaricato di proteggere la sacerdotessa Yoshiro mentre purifica la montagna dagli spiriti maligni che attaccano i villaggi.

La demo di Kunitsu-Gami: Path of the Goddess è ora disponibile sia su PC tramite Steam che su console PlayStation e Xbox. Ricordiamo che il gioco completo verrà pubblicato il 19 luglio 2024.