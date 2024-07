Koshi Nakanishi è al lavoro sul prossimo Resident Evil

Nel corso del Capcom Next Showcase che si è tenuto la scorsa notte, Koshi Nakanishi ha confermato di essere al lavoro su un nuovo Resident Evil. Non si tratterà di un altro remake, ma di un vero e proprio videogioco inedito.

“Stiamo realizzando un nuovo Resident Evil“, ha dichiarato Nakanishi. “È stato davvero difficile capire cosa fare dopo Resident Evil 7, ma alla fine l’ho capito e, in tutta onestà, mi sembra notevole. Non posso ancora condividere alcun dettaglio, ma spero che siate entusiasti per il giorno in cui potrò farlo“.

Ricordiamo che Koshi Nakanishi è stato il director di Resident Evil 7, ma prima di lavorare a questo progetto ha diretto anche i lavori di Resident Evil: The Mercenaries 3D e Resident Evil: Revelations, mentre è stato uno dei designer di Resident Evil 5.