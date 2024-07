TRANSFORMERS: Galactic Trials, annuncio con data d'uscita

Outright Games ha annunciato TRANSFORMERS: Galactic Trials. Sviluppato da 3DClouds e basato sull’iconico marchio TRANSFORMERS, questo gioco d’avventura unico nel suo genere, con elementi rogue-lite, offrirà ai fan un’intensa fusione di corse arcade e combattimenti tra robot. Dopo che il malvagio NEMESIS PRIME ha rubato le Prime Relics, gli AUTOBOT e i DECEPTICON devono partire per un’avventura travolgente per recuperare questi artefatti e controllare gli incredibili poteri che conferiscono. I fan possono giocare nei panni degli iconici AUTOBOT o DECEPTICON, tra cui Bumblebee, Megatron, Elita-1 e Optimus Prime e gareggiare attraverso circuiti di gara per raccogliere reliquie e battere gli avversari.

“È stato un piacere continuare la nostra collaborazione con Hasbro e tornare nel mondo di TRANSFORMERS”, ha dichiarato Stephanie Malham, Managing Director di Outright Games. “Con il 2024 che segna il 40° anniversario di questa IP iconica, siamo molto entusiasti di rilasciare il primo videogioco di corse per console nella storia del franchise. Con l’inclusione di elementi rogue-lite, il gameplay di TRANSFORMERS: Galactic Trials completa i dinamici robot Transformers”.