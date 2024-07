The First Descendant sale nelle classifiche Steam, è disponibile da oggi

The First Descendant è uno sparatutto/RPG d’azione cooperativo in terza persona gratuito con una grafica di alta qualità. Prova l’emozione di combattimenti strategici contro i boss con la modalità cooperativa a 4 giocatori e differenti personaggi originali, furiose sparatorie e saccheggi. Per crescere sono necessari svariati equipaggiamenti, che si possono ottenere risolvendo le missioni di scenario o le missioni nel Mondo, dove la cooperazione è fondamentale, e combattendo contro enormi boss.

Il giocatore indossa i panni di un Discendente a cui viene affidata la missione di combattere contro gli invasori per la sopravvivenza degli umani e per proteggere il continente di Ingris. Il giocatore vivrà una storia appassionante fatta di missioni e trame, nel corso delle quali diventerà sempre più forte, fino a scoprire il segreto dei Discendenti. Potrà percepire l’atmosfera unica di The First Descendant in scenari di alta qualità sviluppati con l’Unreal Engine 5 e vivere un’esperienza sospesa tra realtà e fantasia.