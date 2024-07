Sword Art Online Fractured Daydream in uscita a ottobre

Bandai Namco ha annunciato la data di uscita di Sword Art Online Fractured Daydream, il nuovo videogioco cooperativo online sviluppato da Dimps Corporation.

Il videogioco porterà gli utenti su Alfheim Online, un mondo virtuale in cui il sistema Galaxia è andato fuori controllo, causando una frattura spazio-temporale e dando vita a una nuova versione che ha mischiato mondi e linee temporali. Nel nuovo mondo inesplorato ci saranno alcuni personaggi dei vari archi narrativi di Sword Art Online che daranno vita ad alleanze inattese e riporteranno in vita molti ricordi mentre cercheranno di sistemare la sequenza temporale. I giocatori potranno scegliere tra alcuni dei loro personaggi preferiti della serie per formare grandi gruppi in cooperativa di un massimo di venti combattenti e affrontare assalti cross-play e battaglie con i boss, dove ognuno avrà un proprio ruolo per conquistare la vittoria.

Sword Art Online Fractured Daydream sarà disponibile su PC (Steam), PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch dal 4 ottobre 2024.