Battlefield: EA chiuderà i server di tre giochi per PS3 e Xbox 360

Electronic Arts ha appena annunciato il pensionamento di tre titoli della serie Battlefield pubblicati su PS3 e Xbox 360. Si tratta di Battlefield 3, Battlefield 4, Battlefield: Hardline e rispettivi DLC.

Il publisher americano fa sapere che i tre videogiochi verranno rimossi dalla vendita a partire dal 31 luglio prossimo, mentre i servizi online cesseranno di funzionare il successivo 7 novembre 2024. I possessori di questi videogiochi potranno comunque continuare a sfruttare le componenti offline dei rispettivi titoli.

Electronic Arts precisa che la chiusura dei server e la rimozione dalla vendita interesserà solamente le versioni per PS3 e Xbox 360, mentre le versioni per PC, PS4 e Xbox One, laddove presenti, continueranno a essere disponibili.