A Plague Tale: Requiem guida la selezione dell'Humble Choice

Nuovo mese, nuova selezione dell’Humble Choice, e il pacchetto di questo mese include una gemma niente male per gli appassionati delle avventure narrative. Stiamo naturalmente parlando di A Plague Tale: Requiem di Asobo Studio, che al nostro Kommissario non è per niente dispiaciuto (trovate qui la sua recensione) e che riprende la storia di Amicia e Hugo iniziata i A Plague Tale: Innocence. Fra gli altri giochi, segnaliamo in particolare Ghostrunner 2, frenetico e spietato first person slasher, e Starship Troopers: Terran Command, strategico in tempo reale che ci mette al comando dei soldati della Mobile Infantry (o almeno di quelli che riusciranno a sopravvivere). La selezione include i seguenti giochi:

A Plague Tale: Requiem

Ghostrunner 2

Starship Troopers: Terran Command

Sticky Business

Zoeti

Figment 2: Creed Valley

Heretic’s Fork

Hyperviolent

Potete trovare il bundle Humble Choice a questo link.