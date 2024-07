Ys Memoire: The Oath in Felghana uscirà in Occidente nel 2025

La divisione europea di Marvelous e XSEED Games hanno annunciato che Ys Memoire: The Oath in Felghana verrà pubblicato in Occidente nel corso dei primi mesi del 2025.

Pubblicato originariamente per Switch nel 2023 in Giappone e per console PlayStation nel 2024, sempre nel Sol Levante, questo rifacimento di Ys III: Wanderers From Ys (noto anche come Ys: The Oath in Felghana) porterà con sé un comparto grafico rimesso a nuovo, mantenendo però intatto il gameplay originale.

Questo rifacimento potrà contare su nuove illustrazioni più definite, con la possibilità di tornare ai disegni classici con la pressione di un tasto. Viene inoltre introdotta la modalità Turbo, per giocare a velocità raddoppiata, mentre è stato registrato il doppiaggio del protagonista, assente nel gioco originale. Infine, non poteva mancare la colonna sonora rimasterizzata.

Ys Memoire: The Oath in Felghana uscirà all’inizio del 2025 su PS4, PS5 e Nintendo Switch. Restiamo in attesa di conoscere la data di uscita definitiva, mentre non sappiamo se il gioco arriverà in futuro anche su PC.