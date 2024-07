Battlefield 2042: annunciato un evento a tema Dead Space

Electronic Arts ha annunciato un evento a sopresa a tema Dead Space che si terrà sui server di Battlefield 2042: si tratta di un evento a tempo limitato Focolaio della durata di appena una settimana, da martedì 9 luglio fino a martedì 16 luglio.

In Focolaio, la resistenza e l’intraprendenza delle squadre vengono messe alla prova contro un nemico inedito e implacabile mentre cercano di fuggire dal laboratorio della Boreas. Partecipando a questo evento, gli utenti potranno sbloccare ricompense gratuite, tra cui un nuovo portafortuna e una skin per armi, più una nuova piastrina e un nuovo sfondo per la scheda utente. Questa collaborazione include anche un bundle a tema Dead Space con la tenuta Specialista leggendaria “Uomo segnato”, 3 skin leggendarie per armi e altro ancora. Il bundle può essere acquistato per 2200 monete Battlefield.