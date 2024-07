Agatha Christie – The ABC Murders è ora disponibile su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, facendo riscoprendo una delle indagini più famose del celebre detective e guarda il trailer di lancio per scoprire l’avvincente sfida posta da un misterioso assassino. Le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X|S del titolo offrono la possibilità di giocare in 4K a 30 FPS o in 1080p a 60 FPS e presentano vari miglioramenti visivi per un’esperienza immersiva migliore.

The ABC Murders è un gioco di avventura e investigazione tratto dal classico romanzo della scrittrice. Il giocatore impersona il famoso Hercule Poirot in un action in terza persona ricco di misteri. Ancora una volta, il detective privato si troverà ad affrontare un misterioso avversario che si fa chiamare “ABC”.