Neon White è in arrivo su Xbox Game Pass

Sviluppato da Angel Matrix e pubblicato da Annapurna Interactive, Neon White arriverà su Xbox Game Pass dal prossimo 11 luglio 2024. Il titolo è un action platform in prima persona nel quale il giocatore annienterà dei demoni del paradiso, giocando nei panni di White, un assassino scelto dall’inferno per contendersi con altri cacciatori di demoni la possibilità di vivere per sempre in paradiso.

Qua la nostra recensione, a cura di Pietro Iacullo. Neon White tratteggia un design particolareggiato e, ricordiamo, è ora disponibile sia su PC (Steam) che su PlayStation e Nintendo Switch.