Command & Conquer: Legions, al via la Closed Beta

Level Infinite ed Electronic Arts hanno annunciato oggi un imminente Closed Beta Test per Command & Conquer: Legions, il gioco di strategia mobile ufficiale dell’omonima serie videoludica. I giocatori recluteranno eroi leggendari, costruiranno eserciti inarrestabili e si impegneranno in una guerra strategica per contrastare i piani nefasti di Yuri. I comandanti devono raccogliere risorse, sviluppare le loro basi, conquistare posizioni strategiche e conquistare città e regioni per ottenere il dominio globale.

Il gioco offre vari scenari di combattimento, tra cui la modalità Roguelike Mecha, che offre un’esperienza diversificata e coinvolgente per tutti i tipi di appassionati di strategia. Le principali ottimizzazioni funzionali includono un matchmaking migliorato di Chrono Skirmish, formazioni di truppe ottimizzate e vari miglioramenti dell’interfaccia utente.