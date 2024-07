Sviluppato da Nihon Falcom e pubblicato da NIS America, The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak è ora disponibile su PC e console, arrivando quindi anche in Occidente dopo la pubblicazione avvenuta lo scorso marzo solamente in Giappone. “The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak è un lancio davvero emozionante per noi”, ha dichiarato Anne Lee di NIS America. “Questo gioco è stato acclamato come un nuovo inizio di una serie amata e longeva, dove i nuovi giocatori e i fan della saga potranno godere di un’esperienza JRPG solida e divertente”.

All’indomani di una guerra lampo, Calvard gode di una prosperità economica senza precedenti. Tuttavia, l’opinione pubblica è sempre più incerta a causa dell’aumento del numero di immigrati e del dilagare di discutibili riforme politiche. Il giocatore seguirà lo Spriggan Van Arkride in una richiesta che si rivelerà più ardua di quanto avesse previsto. La nazione, ora in difficoltà, corre dei reali pericoli. Ecco la nostra recensione.