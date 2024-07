Life is Strange: Double Exposure, un nuovo trailer presenta Safi

Life is Strange: Double Exposure, sviluppato da Deck Nine Games e in pubblicazione da Square Enix, si mostra in un nuovo trailer dedicato alle principali novità dell’opera, incluso un nuovo personaggio, Safi, che è tutto da scoprire. A quanto pare, questo nuovo personaggio sarà al centro del racconto, tanto da determinare anche la storia della giovane protagonista del primo e apprezzato Life is Strange.

Questa nuova protagonista viene descritta come una poeta alle prime armi, concentrata a definire il bello del mondo in ogni sua particolarità. A quanto pare, esattamente come Chloe, la storica amica di Max Caufield, la protagonista del primo titolo del franchise, metterà in gioco degli accadimenti che intaccheranno sul racconto.