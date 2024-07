Annunciato Drop Duchy: quando Tetris incontra Slay the Spire

L’etichetta The Arcade Crew e lo studio indipendente francese Sleepy Mill Studio hanno presentato Drop Duchy, un nuovo esponente del genere deckbuilding roguelite che strizza l’occhio anche a Tetris.

Drop Duchy mette i giocatori di fronte a una schermata molto simile a quella di Tetris, con i blocchi che scendono dall’alto verso il basso, ma questi servono a costruire il proprio regno. Bisogna infatti scegliere quali strutture collocare accanto a blocchi di foresta lussureggiante, corsi d’acqua o pianure per determinare come ottimizzare le risorse per servire al meglio il regno in espansione.

Tuttavia la gestione delle scorte non è l’unica sfida che il gioco ha da offrire: anche gli accampamenti dei mercenari beneficeranno di vantaggi se posizionati vicino a determinati terreni. Sarà dunque necessario trovare il giusto equilibrio tra i propri profitti e quelli degli avversari, anch’essi presenti sul tabellone, per prepararsi al meglio all’inevitabile scontro tra tutte le forze in gioco.

Man mano che si va avanti, poi, si sbloccano vari potenziamenti e modificatori sotto forma di carte, si ottengono nuove strutture con i relativi bonus, vengono reclutati più soldati, oltre ad altri vantaggi cruciali legati alla completa personalizzazione del proprio mazzo di carte. In caso di fallimento, bastano pochi secondi per lanciare una nuova partita e sperimentare strategie inedite.

Drop Duchy uscirà su PC via Steam nel corso del prossimo autunno, mentre già questa estate verrà pubblicata una demo per consentire agli interessati di provare il gioco.