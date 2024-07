Cities: Skylines 2, rinviate le versione PlayStation e Xbox

Paradox Interactive ha creato un post per informare i giocatori Xbox e PlayStation che Cities: Skylines 2, il nuovo city builder à la Manor Lords, arriverà sulle console in un momento non precisato del 2025. Qua la nostra recensione, con il gioco provato su PC.

“Ci rendiamo conto che questo è deludente e non è nemmeno quello che avevamo sperato. Ci impegniamo a tenere i giocatori informati nel corso di durante questo processo di sviluppo. Vi ringraziamo per la vostra comprensione e il vostro sostegno”, ha dichiarato il team.