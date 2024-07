Xbox Game Pass più costoso: annunciati gli aumenti di prezzo

Microsoft ha comunicato che i vari tagli del servizio Xbox Game Pass aumenteranno di prezzo. Le modifiche riportate di seguito saranno effettive da oggi, mercoledì 10 luglio, per i nuovi abbonati, mentre chi ha già sottoscritto un abbonamento dovrà pagare di più a partire dal 12 settembre.

Xbox Game Pass Core passa da € 59,99 a € 69,99 all’anno ;

passa da € 59,99 a ; PC Game Pass passa da € 9,99 a € 11,99 al mese ;

passa da € 9,99 a ; Xbox Game Pass Standard costa € 10,99 al mese ;

costa ; Xbox Game Pass Ultimate passa da € 14,99 a € 17,99 al mese.

Da notare che Xbox Game Pass per console viene eliminato per i nuovi abbonati, mentre chi già ha una sottoscrizione attiva a questo tipo di abbonamento potrà continuare a fruirne finché manterrà il pagamento automatico attivo. Al suo posto viene istituito il taglio denominato Xbox Game Pass Standard, tuttavia questa tipologia di abbonamento non include i videogiochi aggiunti al catalogo al day one, tra cui le produzioni Microsoft come il recentissimo Senua’s Saga: Hellblade II. Tutti gli altri tagli di abbonamento rimangono invece invariati nell’offerta.