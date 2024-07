Star Wars Outlaws presenta il suo open world

Star Wars Outlaws, in sviluppo e in pubblicazione da Ubisoft, è il prossimo videogioco ispirato alla tipica Galassia lontana lontana tanto apprezzata dai giocatori e dagli appassionati del celeberrimo franchise creato da George Lucas negli anni ’80. In tal senso, è un periodo ottimo per la serie, soprattutto videoludicamente parlando, dopo Star Wars Jedi: Fallen Order e Star Wars Dark Forces Remastered.

Nel video dedicato è mostrato, per l’appunto, il contesto open world del titolo. Ai comandi della sua nave, la Trailblazer, il giocatore potrà ingaggiare entusiasmanti combattimenti spaziali con l’Impero e non solo, decidendo di volta in volta quando inseguire, fuggire o attaccare per spuntarla sugli avversari.