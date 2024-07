Mattel e Ubisoft presentano il nuovo DLC UNO Party! Mania

UNO Party! Mania presenta tre nuove ed entusiasmanti carte azione: Point Taken, Wild Drawn Together e Wild Pile Up: Point Taken chiede a tutti i giocatori di puntare virtualmente un altro giocatore; in seguito, ogni giocatore deve pescare tante carte quanti sono i giocatori che lo stanno puntando.

“Il DLC UNO Party! Mania sblocca nuove dimensioni di divertimento e creatività per un franchise che i fan amano da anni”, ha dichiarato Erika Winterholler, Senior Director of Business Development &Licensing – Gaming and Apps. “Le novità al classico UNO innovano il gioco per un pubblico digital-first, portando un'entusiasmante e fresca rivisitazione del gioco tradizionale numero 1 al mondo”. IL DLC arriverà il 10 settembre.