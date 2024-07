SYNCED chiuderà i battenti a settembre

Level Infinite, l’etichetta di publishing di Tencent, ha annunciato la chiusura dei server di SYNCED. Lo sparatutto free-to-play di NExT Studios non sarà più giocabile dall’inizio di settembre, a un anno esatto dal suo lancio avvenuto l’8 settembre 2023.

Tramite un messaggio pubblicato su Steam, l’etichetta ha fatto sapere che i server chiuderanno i battenti il prossimo 9 settembre, inoltre già da ora non è più possibile registrare nuovi account, mentre gli acquisti in-game sono stati disattivati. Chiunque abbia già un account potrà in ogni caso continuare a giocare fino alla data in cui verrà staccata la spina.

La cessazione del servizio di SYNCED appare inevitabile dal momento che il gioco non ha mai riscosso il successo sperato dal publisher, tant’è che negli ultimi mesi gli utenti attivi ogni giorno raramente hanno raggiunto numeri a tre cifre, perlomeno stando ai dati riportati su SteamDB.