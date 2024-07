Magic: The Gathering, disponibile ora il set Mondi Altrove Assassin's Creed

Magic: The Gathering, l’iconico gioco di carte collezionabili di Wizard of the Coast, ha rilasciato da qualche giorno il nuovo set del gioco dedicato ad Assassin’s Creed. Come scritto nel nostro speciale, un racconto dell’ultimo nostro viaggio a Monteriggioni, patria di Ezio Auditore, gli Assassini e i Templari fanno finalmente capolino anche nel card game più famoso e apprezzato al mondo.

Tra le mura dell’iconico castello di Monteriggioni, location tanto amata dai fan della serie videoludica targata Ubisoft, ospiti e pubblico hanno avuto la possibilità di scoprire e provare in anteprima il nuovo set.