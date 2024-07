Concord: la beta viene estesa agli abbonati a PlayStation Plus

Inizialmente previsto solo per chiunque abbia prenotato il gioco, l’accesso alla beta di Concord è ora aperto anche a tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus, ovviamente solo su PS5. Ne ha dato notizia la stessa Sony in un post sul blog ufficiale PlayStation, spiegando che gli abbonati possono già iniziare a pre-scaricare il client della beta.

Ricordiamo che i server della beta di Concord apriranno i battenti alle 19:00 di questa sera, venerdì 12 luglio, per chiudere alla stessa ora del 14 luglio. Questa prima fase è dunque riservata solamente agli abbonati a PlayStation Plus e a chi ha effettuato il pre-order dello sparatutto competitivo a squadre. Invece, l’open beta si terrà dal 18 al 21 luglio. In questo articolo abbiamo riportato i requisiti hardware della versione PC.