GreedFall 2 in uscita in Accesso Anticipato a settembre

Nacon e Spiders hanno annunciato la data di uscita di GreedFall 2: The Dying World, che verrà pubblicato in Accesso Anticipato su Steam tra un paio di mesi. La notizia è stata accompagnata da un nuovo trailer.

Ambientato tre anni dopo gli eventi del primo gioco, questo sequel ci metterà nei panni di un nativo di Teer Fradee, sradicato con la forza dall’isola natia e portato nel continente di Gacane, da dove provengono i coloni. Da lì dovremo provare a riconquistare la nostra libertà, in un mondo devastato dalla guerra, segnato dalla peste di Malichor e dagli intrighi politici delle diverse fazioni. Sfruttando la diplomazia, l’astuzia o le armi combattimento, oltre all’aiuto degli alleati incontrati durante l’avventura, sarà nostro compito porre fine alle ambizioni di conquista di un uomo che potrebbero segnare la fine del continente e dell’isola di Teer Fradee.

Al momento non si conoscono i contenuti della versione che verrà pubblicata in Accesso Anticipato, ma gli sviluppatori hanno assicurato che sveleranno i dettagli del loro videogioco di ruolo prima del lancio su Steam, a settembre, durante un livestream dedicato. Nel frattempo segnaliamo che GreedFall 2: The Dying World uscirà il 24 settembre in Early Access su PC, mentre per l’uscita su PS5 e Xbox Series X|S bisognerà attendere la versione completa che arriverà successivamente.